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Мощный ливень обрушился на турецкий город Адана

Турецкий город Адана постепенно «уходит под воду» из-за мощного продолжительного ливня, пишет Ihlas Haber Ajansi.

По данным агентства, обильные осадки затопили улицы города, смыли несколько автомобилей. Кроме того, на город вслед за ливнем обрушился сильный град

Оперативные службы в настоящее время оказывают помощь автолюбителям, которые оказались в заблокированных автомобилях.

Дожди также нанесли сильный ущерб сельскому хозяйству региона.

Ранее сообщалось, что на турецкую провинцию Кахраманмараш, пострадавшую ранее от сильного землетрясения, обрушился мощный шторм.

По предварительным данным, пострадали свыше 40 человек, один погиб. Также был разрушен палаточный лагерь, в котором жили люди, потерявшие жилье после землетрясения.

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