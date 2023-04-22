Турецкий город Адана постепенно «уходит под воду» из-за мощного продолжительного ливня, пишет Ihlas Haber Ajansi.

По данным агентства, обильные осадки затопили улицы города, смыли несколько автомобилей. Кроме того, на город вслед за ливнем обрушился сильный град

Оперативные службы в настоящее время оказывают помощь автолюбителям, которые оказались в заблокированных автомобилях.

Дожди также нанесли сильный ущерб сельскому хозяйству региона.

Ранее сообщалось, что на турецкую провинцию Кахраманмараш, пострадавшую ранее от сильного землетрясения, обрушился мощный шторм.