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Появились подробности об обнаруженной в Белгороде авиабомбе

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Найденная в Белгороде авиабомба весом в полтонны ушла под землю на семь метров. Подробности об обнаруженном в городе боеприпасе сообщает Telegram-канал Mash.

По появившейся у издания информации, найденный снаряд — фугасная авиабомба ФАБ-500. Это же подтверждают источники «Известий», которые в свою очередь сообщают, что глубина, на которой оказалась бомба, не семь, а пять метров.

Сейчас прибывшие на место инцидента саперы работают над тем, как безопасно извлечь боеприпас из земли. Жителей окрестных домов — не менее трех тысяч человек — эвакуируют.

В Белгороде на месте падения авиабомбы нашли взрывоопасный предмет

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения первой бомбы утром 22 апреля сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первый инцидент произошел 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

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