Появились подробности об обнаруженной в Белгороде авиабомбе

Найденная в Белгороде авиабомба весом в полтонны ушла под землю на семь метров. Подробности об обнаруженном в городе боеприпасе сообщает Telegram-канал Mash.

По появившейся у издания информации, найденный снаряд — фугасная авиабомба ФАБ-500. Это же подтверждают источники «Известий», которые в свою очередь сообщают, что глубина, на которой оказалась бомба, не семь, а пять метров.

Сейчас прибывшие на место инцидента саперы работают над тем, как безопасно извлечь боеприпас из земли. Жителей окрестных домов — не менее трех тысяч человек — эвакуируют.