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В Белгороде на месте падения авиабомбы нашли взрывоопасный предмет

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что саперы недалеко от места прошлого ЧП нашли взрывоопасный предмет.

Отмечается, что накануне в Белгороде взорвалась авиабомба. В результате ЧП на улицк Шаландина пострадали три человека. Кроме того, получили повреждения квартиры в расположенном неподалеку от места взрыва многоквартирном доме.

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Гладков подчеркнул, что взрывотехники приняли решение обезвредить взрывоопасный объект на полигоне.

Оперативный штаб постановил провести эвакуацию ближайших многоквартирных домов, добавил губернатор. Он пояснил, что жителям эвакуируемых зданий будет оказана при необходимости помощь по временному размещению

По словам Гладкова, для вывоза людей в безопасное место выделено 90 единиц транспорта. Автобусы будут подаваться к пунктам сбора, организованным на улицах Шаландина и Губкина.

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