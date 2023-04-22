На Камчатке произошло серьезное землетрясение
Ночью 22 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла.
«В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло... на глубине 75 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 74 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа», - сообщает краевое МЧС.
При этом отмечается, что жители Петропавловска-Камчатского ощущали толчки силой до 2-3 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Не объявлялась и угроза цунами.
Ранее «Свободная пресса» писала о землетрясении магнитудой 5,8 балла в 144 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители самого города ощутили подземные толчки на уровне около 3 баллов.