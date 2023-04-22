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На Камчатке произошло серьезное землетрясение

Ночью 22 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла.

На Камчатке произошло серьезное землетрясение
© depositphotos.com

«В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло... на глубине 75 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 74 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа», - сообщает краевое МЧС.

При этом отмечается, что жители Петропавловска-Камчатского ощущали толчки силой до 2-3 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Не объявлялась и угроза цунами.

Ранее «Свободная пресса» писала о землетрясении магнитудой 5,8 балла в 144 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители самого города ощутили подземные толчки на уровне около 3 баллов.

Стало известно о землетрясении в Каспийском море

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