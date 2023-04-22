На Камчатке произошло серьезное землетрясение

«В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло... на глубине 75 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 74 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа», - сообщает краевое МЧС.

При этом отмечается, что жители Петропавловска-Камчатского ощущали толчки силой до 2-3 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Не объявлялась и угроза цунами.