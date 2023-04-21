В Красноярске произошел пожар на складе с пивным оборудованием
На складе с пивным оборудованием в Красноярске произошел пожар. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Красноярском крае горит складское помещение с пивным оборудованием по всей площади», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня на стоящий рядом жилой дом. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. На месте работают 54 человека и 12 единиц техники.
В 22:37 пожарные смогли локализовать возгорание.