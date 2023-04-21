Бензовоз загорелся на мосту в США

На крупнейшем в американском штате Коннектикут авто-железнодорожном мосту загорелся бензовоз. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что мост является одним из самых крупных сооружений во всём штате и обеспечивает соединение между северной и южной частью США.
«Бензовоз опрокинулся и загорелся на мосту Голд Стар, мост закрыт», – сообщили в местной полиции.
По имеющейся информации, огонь перекинулся на здания под мостом. Также есть информация о пострадавших, однако их точное количество не называется.
Ранее грузовик загорелся на внутренней стороне 93-го километра МКАД.