Суд арестовал 15-летнего мальчика за убийство 10-летней российской школьницы

В Карачаевске суд арестовал 15-летнего мальчика за убийство 10-летней соседки. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: lenta.ru lenta.ru

По данным канала, подросток хотел изнасиловать школьницу. Это и послужило мотивом расправы.

Ранее стало известно, что девочка вышла из дома купить мороженое. Родственники забеспокоились после того, как она не вернулась спустя два часа. Вскоре потерпевшую нашел ее отец около квартиры в том же доме, где они жили. По его словам, тело было обнаружено без одежды. Убийца вначале ударил жертву камнем по голове, а затем перерезал горло.