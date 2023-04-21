$81.49-0.1389.35-0.11

Гендиректора российской компании задержали за стрельбу при обыске в его доме

2

Гендиректора «Новокузнецкого ДРСУ» задержали за стрельбу при обыске в его доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Гендиректора компании задержали за стрельбу при обыске в его доме
© РИА Новости

По данным канала, следователи и сотрудник ФСБ пришли утром в дом фигурантов для обысков по статье о мошенничестве. Однако мужчина закрыл дверь, взял ружье и стал стрелять со второго этажа. Отмечается, что он совершил порядка 12 выстрелов, в том числе в оперативников. Задержанный попал в ногу силовику.

Его поместили в СИЗО на два месяца. Гендиректор российской компании объяснил, что начал стрелять, так как испугался бандитов.

Ранее стало известно, что в Дагестане бухгалтера школы-интерната отправили в колонию за хищение 58 миллионов рублей.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий