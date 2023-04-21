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Стали известны подробности пропажи матери помощницы сенатора

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Мать помощницы сенатора Совета Федерации Елены Силкиной Татьяна Адабаш, информация о похищении которой появилась три дня назад, была найдена в гостинице под Тверью. Выяснилось, что 77-летнюю женщину никто не похищал, но она стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в Следственном Комитете Москвы.

Согласно имеющейся информации, женщине позвонили мошенники, которые смогли убедить Адабаш перевести им больше миллиона рублей. После этого женщину также убедили сбежать из дома и спрятаться. По указке мошенников Адабаш сменила сим-карту и уехала в гостиницу в Тверской области. Мошенники также запретили своей жертве связываться с родственниками и приказали запереться в гостиничном номере и никому не открывать.

В это время злоумышленники связались с родственниками Адабаш, включая её дочь Елену Силкину. Они заявили, что пожилая женщина была похищена, и стали вымогать с родственников ещё два миллиона рублей.

В ГСУ СК России по Москве сообщили, что Адабаш удалось найти благодаря скоординированной работе следователей из столичного СК, а также сотрудников уголовного розыска. Местонахождение женщины было успешно установлено. При этом следователи уже на этапе поисков предположили, что женщина следует чьим-то приказам – перемещение Адабаш показалась полиции странным, так как женщина часто меняла транспорт и несколько раз выходила на железнодорожных станциях в Подмосковье, после чего возвращалась обратно.

Когда в гостиницу к Адабаш пришла полиция, женщина отказалась открывать дверь – она подумала, что к ней пришли преступники под видом сотрудников правоохранительных органов. В итоге дверь в номер пришлось выламывать. Однако в полиции отметили, что сейчас с женщиной всё в порядке – её отправили в Москву, чтобы взять более полные показания.

Ранее житель Австралии инсценировал похищение собственной девушки, чтобы сделать ей предложение.

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