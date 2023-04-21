Мать помощницы члена Совета Федерации от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной найдена живой в одной из гостиниц в Твери, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Он уточнил, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что помощница сенатора узнала о похищении 76-летней матери 18 апреля, когда ей принялись настойчиво звонить с 15 номеров. По данным канала, когда помощница взяла трубку, агрессивно настроенный мужчина на том конце провода потребовал за освобождение пенсионерки два миллиона рублей.