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Похищенную мать помощницы сенатора нашли живой

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Мать помощницы члена Совета Федерации от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной найдена живой в одной из гостиниц в Твери, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Он уточнил, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что помощница сенатора узнала о похищении 76-летней матери 18 апреля, когда ей принялись настойчиво звонить с 15 номеров. По данным канала, когда помощница взяла трубку, агрессивно настроенный мужчина на том конце провода потребовал за освобождение пенсионерки два миллиона рублей.

По данным канала, телефон пропавшей пожилой женщины оказался отключен, когда Силкина позвонила матери сразу после разговора с вымогателем.

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