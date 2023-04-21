$81.62-0.0489.46+0.09

В России кадет казачьей школы покончил с собой в собственной комнате

В Свердловской области кадет казачьей школы покончил с собой. Смерть семиклассника Екатеринбург Онлайн» директор Богдановичского политехникума Владимир Тришевский.

В России кадет казачьей школы покончил с собой в собственной комнате
© Lenta.ru

Мальчик совершил самоубийство в собственной комнате. Тело ребенка обнаружила воспитательница, рассказала мать одного из учеников.

Женщина утверждает, что погибший кадет нередко становился объектом насмешек. Причиной этому якобы послужило то, что десять лет назад у мальчика умерла мать. При этом, по словам россиянки, непосредственно перед трагедией никаких инцидентов не произошло.

«Я хочу, чтобы там начались проверки, чтобы такого больше не произошло», — заявила женщина.

О погибшем мальчике известно, что он жил у бабушки. Отец ребенка работает в МЧС России.

Ранее в Москве 15-летний школьник попытался покончить с собой после возвращения с вечеринки. Подросток вернулся с празднования дня рождения своей подруги в нетрезвом виде. Это разозлило мать мальчика, и она запретила сыну гулять, а также забрала у него телефон и компьютер.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий