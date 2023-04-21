В России кадет казачьей школы покончил с собой в собственной комнате

В Свердловской области кадет казачьей школы покончил с собой. Смерть семиклассника Екатеринбург Онлайн» директор Богдановичского политехникума Владимир Тришевский.

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Мальчик совершил самоубийство в собственной комнате. Тело ребенка обнаружила воспитательница, рассказала мать одного из учеников.

Женщина утверждает, что погибший кадет нередко становился объектом насмешек. Причиной этому якобы послужило то, что десять лет назад у мальчика умерла мать. При этом, по словам россиянки, непосредственно перед трагедией никаких инцидентов не произошло.

«Я хочу, чтобы там начались проверки, чтобы такого больше не произошло», — заявила женщина.

О погибшем мальчике известно, что он жил у бабушки. Отец ребенка работает в МЧС России.