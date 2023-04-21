Россиянка зарезала сожителя из-за просьбы сделать музыку тише

В Екатеринбурге 27-летней местной жительнице предъявили обвинение в убийстве гражданского мужа из-за просьбы сделать музыку тише. Об этом сообщает издание e1.ru.

Сейчас россиянка находится в СИЗО. Она признала вину в содеянном. Ей грозит до 15 лет колонии.

По сведениям издания, женщина выросла в детском доме и ранее была судима за кражи. С будущим сожителем она познакомилась два года назад в интернете. К этому времени у обвиняемой уже было двое детей. Молодая мать нигде не работала, новый возлюбленный стал обеспечивать ее и двух дочек.

В ночь на 17 апреля к россиянке в гости пришла ее подруга, женщины стали выпивать вместе. Гражданский муж в это время собрался ложиться спать, однако ему мешала громкая музыка.

«Тогда сожитель начал возмущаться и ударил гостью. Фигурантка в свою очередь вступилась за подругу и поставила точку в этом конфликте с помощью хозяйственно-бытового ножа», — рассказали изданию в УМВД Екатеринбурга.