У российского самолета отключился генератор во время полета

У самолета российской авиакомпании Utair во время полета отключился генератор. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Уточняется, что пассажирский лайнер следовал по маршруту Уфа — Когалым 18 апреля. Несмотря на произошедшее, воздушное судно совершило благополучную посадку в пункте назначения.