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У российского самолета отключился генератор во время полета

У самолета российской авиакомпании Utair во время полета отключился генератор. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

У российского самолета отключился генератор во время полета
© Lenta.ru

Уточняется, что пассажирский лайнер следовал по маршруту Уфа — Когалым 18 апреля. Несмотря на произошедшее, воздушное судно совершило благополучную посадку в пункте назначения.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Aer Lingus вернулся в аэропорт Дублина спустя несколько минут после вылета из-за стаи птиц, попавших в двигатель. Находившиеся в салоне люди ощутили сильную вибрацию, однако никто не пострадал.

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