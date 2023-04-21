Российского кондуктора заподозрили в призывах к терроризму

В Магнитогорске против местной жительницы возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом в пятницу, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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По версии следствия, женщина опубликовала в социальных сетях высказывания, которые побуждают к совершению терроризма. Решается вопрос о мере пресечения. Как стало известно URA.RU, фигурантка работала кондуктором.