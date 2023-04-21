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Mash: полиция арестовала водителя школьного автобуса подозреваемого в педофилии

В Карелии подозреваемого в педофилии водителя школьного автобуса арестовали на два месяца. Об этом сообщает Mash. По данным канала, вину он признал.

Полиция арестовала водителя школьного автобуса подозреваемого в педофилии
© РИА Новости

По информации Mash, 66-летний мужчина работал в школе карельского поселка Чална шесть лет и регулярно спаивал своих жертв перед уединением. За «свидания» мужчина платил им по 300–500 рублей.

Отмечается, что сейчас следователи выясняют, сколько всего детей пострадало от арестованного.

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