Полиция арестовала водителя школьного автобуса подозреваемого в педофилии

В Карелии подозреваемого в педофилии водителя школьного автобуса арестовали на два месяца. Об этом сообщает Mash. По данным канала, вину он признал.

По информации Mash, 66-летний мужчина работал в школе карельского поселка Чална шесть лет и регулярно спаивал своих жертв перед уединением. За «свидания» мужчина платил им по 300–500 рублей.