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Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика

В Краснодаре супругов признали виновными в истязании пятилетнего мальчика и его убийстве — пара до смерти забила ребенка деревянным массажером, после чего инсценировала его пропажу во время пикника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
© ТАСС

Кроме того, женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Мужчину приговорили к 22 годам колонии строго режима, а его супругу осудили на 18 лет.

По данным следствия, пара познакомилась в 2019 году, спустя год мужчина и женщина вступили в брак. На тот момент у фигурантки уже были дети от других возлюбленных. С марта по июнь 2022 года супруги регулярно издевались над 11-летней девочкой и ее пятилетним братом из-за непослушания и плохой успеваемости в школе. Сообщники били детей руками, ремнем, шнуром питания и деревянным массажером.

Ночью 9 июня подельники, находясь у себя в квартире на улице Тюляева, нанесли мальчику удары проводом от зарядки и массажером, а также руками и ногами. Ночью ребенок скончался. Наутро супруги узнали об этом и решили скрыть следы преступления, инсценировав похищение ребенка. Отчим поместил тело мальчика в сумку, вывез его в лесополосу на берегу реки Кубань и закопал.

Вечером 10 июня семья направилась на отдых на берегу реки. После этого мать обратилась в полицию и сказала, что во время пикника сын пропал. Правоохранители и волонтеры начали розыск мальчика. В ходе расследования выяснилось, что к гибели и пропаже ребенка причастны его мать и ее супруг.

Так как женщина на момент совершения преступления была беременна, ее арестовали уже после родов. Новорожденную девочку и двухлетнюю совместную дочь фигурантов отдали под опеку бабушке, а 11-летнюю школьницу — ее биологическому отцу.

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