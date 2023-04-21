В аэропорту Еревана у россиянина изъяли килограммовый слиток золота

Армянские таможенники изъяли незадекларированный золотой слиток у россиянина в аэропорту Еревана «Звартноц». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов республики.

Отмечается, что мужчина прибыл в Ереван из Тбилиси. После пересечения «зеленого» коридора его проводили к устройству видеонаблюдения, где в ходе досмотра в рюкзаке, кроме личных вещей, был найден килограммовый слиток. Он лежал в прозрачном полиэтиленовом пакете вместе с документом на русском языке. Мужчина пояснил, что он состоит из золота.