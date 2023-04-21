$81.62-0.0489.46+0.09

В аэропорту Еревана у россиянина изъяли килограммовый слиток золота

Армянские таможенники изъяли незадекларированный золотой слиток у россиянина в аэропорту Еревана «Звартноц». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов республики.

В аэропорту Еревана у россиянина изъяли килограммовый слиток золота
© РИА Новости

Отмечается, что мужчина прибыл в Ереван из Тбилиси. После пересечения «зеленого» коридора его проводили к устройству видеонаблюдения, где в ходе досмотра в рюкзаке, кроме личных вещей, был найден килограммовый слиток. Он лежал в прозрачном полиэтиленовом пакете вместе с документом на русском языке. Мужчина пояснил, что он состоит из золота.

«В рюкзаке были также обнаружены семь документов на русском и четыре на грузинском языках, которые, по заявлению гражданина касались обнаруженного слитка», — добавили в пресс-службе.

Слиток изъяли. Составлен протокол по статье о контрабанде. Подготовленные таможенниками материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий