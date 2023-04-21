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На Ставрополье из-за выброса азотной кислоты небо стало оранжевым

В городе Невинномысске Ставропольского края из-за внештатной ситуации в небо поднялось оранжевое облако. Власти города сообщают, что пострадавших нет.

На Ставрополье из-за выброса азотной кислоты небо стало оранжевым
© Российская Газета

Инцидент произошел на заводе АО "Невинномысский Азот" в цехе, в котором производится азотная кислота. Как заявил глава города Михаил Миненков, выброс газа случился из-за внеплановой остановки одного из агрегатов.

- Как сообщает пресс-служба АО "Невинномысский азот", 21 апреля в цехе № 6 по производству азотной кислоты произошла внеплановая остановка одного из агрегатов, что привело к локальной загазованности. Пострадавших нет, - заявил он.

На ситуацию также отреагировал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Он заявил, что для местного населения угрозы нет.

"Спешу успокоить — местным жителям также ничего не угрожает. Специалисты уже исследовали пробы воздуха, они в норме. Само предприятие работает в штатном режиме", - заявил губернатор.

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