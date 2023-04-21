Мэр Белгорода рассказал о работе взрывотехников на месте падения авиабомбы

На месте падения авиабомбы в Белгороде работают взрывотехники. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Валентин Демидов.

По словам чиновника, территория вокруг воронки оцеплена. Он попросил жителей города сохранять спокойствие.

«На месте происшествия на улице Шаландина сейчас работают взрывотехники Минобороны (...) Мы должны провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность», — сообщил Демидов.