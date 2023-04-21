Пьяная школьница выпала из окна многоэтажки в Петрозаводске

В Петрозаводске из окна многоэтажного дома выпала пьяная школьница. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

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Инцидент произошел на улице Древлянка. Пьяная восьмиклассница выпала из окна многоэтажки. Ребенок выжил, ее госпитализировали.

Как сообщил РЕН ТВ, по данному факту полиция проводит проверку.

Похожий случай недавно произошел в Воронеже. Пьяный мужчина вывалился из окна с девятнадцатого этажа и выжил. После падения на припаркованный автомобиль мужчина встал и запел песню Аллы Пугачевой.