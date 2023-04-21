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Пьяная школьница выпала из окна многоэтажки в Петрозаводске

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В Петрозаводске из окна многоэтажного дома выпала пьяная школьница. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Пьяная школьница выпала из окна многоэтажки в Петрозаводске
© Вечерняя Москва

Инцидент произошел на улице Древлянка. Пьяная восьмиклассница выпала из окна многоэтажки. Ребенок выжил, ее госпитализировали.

Как сообщил РЕН ТВ, по данному факту полиция проводит проверку.

Похожий случай недавно произошел в Воронеже. Пьяный мужчина вывалился из окна с девятнадцатого этажа и выжил. После падения на припаркованный автомобиль мужчина встал и запел песню Аллы Пугачевой.

А на северо-западе столицы из окна девятого этажа выпала девочка 2021 года рождения. Мать отвлеклась на мытье посуды и не уследила за ребенком. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Выяснение всех обстоятельств контролируется прокуратурой.

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