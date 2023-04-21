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Пенсионерка сожгла шесть домов в Пермском крае в попытке избавиться от сухостоя

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В Пермском крае пенсионерка сожгла шесть частных домов, пытаясь избавиться от прошлогодней травы. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Пенсионерка сожгла шесть домов в Пермском крае
© Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Инцидент произошел в поселке Горки Косинского района. Пожилая местная жительница решила избавиться от сухостоя и подожгла его. Однако огонь быстро перекинулся с травы на дом пенсионерки, а после — на соседские объекты.

В результате сгорело шесть деревянных домов. Без крыши над головой остались 15 человек, в том числе четыре ребенка. Суммарный ущерб составил три миллиона рублей. Люди в пожаре не пострадали.

Большинство потерпевших — пенсионеры и безработные. Как сообщил Telegram-канал Shot, сейчас они временно переехали к родственникам. По факту произошедшего проводится проверка.

Похожий инцидент произошел в Подмосковье. Из-за поджога прошлогодней травы могла загореться деревня в городском округе Шатура, однако пожарные вовремя среагировали и спасли местных жителей.

Другой пенсионер также попытался избавиться от сухостоя при помощи огня, но в результате загорелся сам. Мужчину госпитализировали с ожогами 70 процентов тела.

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