Стало известно о землетрясении в Каспийском море

Отмечается, что толчки на глубине 60 км были зафиксированы 21 апреля в 04:56 утра (03:56 по московскому времени).

18 апреля сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3 в акватории Кроноцкого залива на Камчатке. По данным регионального управления МЧС, очаг залегал на глубине 116 километров, а эпицентр находился в 144 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа, жители которого ощутили подземные толчки магнитудой до 3-4 баллов.