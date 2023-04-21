Священнослужитель задержан в Турции за кражу антикварных часов
В Турции великий архимандрит Константинопольского патриархата был арестован за кражу антикварных часов. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
Священнослужитель был освобожден после вмешательства охраны патриарха Варфоломея и сейчас отправлен в бессрочный отпуск.
На видео с камеры наблюдения, которое привело издание, мужчина открывает дверцу шкафчика и вытаскивает из коробки часы.
По данным источников, патриарх очень опечален этим инцидентом и резонансом от него в средствах массовой информации. По факту кражи ведется расследование.
Ранее испанская полиция задержала нескольких сотрудников завода Renault в Вальядолиде за кражу деталей для двигателей почти на 600 тысяч евро. Расследование началось после жалоб, поданных директором по логистике Arcese и лицом, отвечающим за безопасность в Renault.