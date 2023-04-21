Священнослужитель задержан в Турции за кражу антикварных часов

В Турции великий архимандрит Константинопольского патриархата был арестован за кражу антикварных часов. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

Священнослужитель был освобожден после вмешательства охраны патриарха Варфоломея и сейчас отправлен в бессрочный отпуск.

На видео с камеры наблюдения, которое привело издание, мужчина открывает дверцу шкафчика и вытаскивает из коробки часы.

По данным источников, патриарх очень опечален этим инцидентом и резонансом от него в средствах массовой информации. По факту кражи ведется расследование.