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9 минут назад

В российском городе ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме

Lenta.ru

В Волгограде после взрыва в многоэтажном доме из-за утечки газа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) . Об этом сообщила администрация российского города в Telegram.

В российском городе ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно принимать все необходимые решения, привлекать силы и средства сторонних организаций без проведения продолжительных согласований и формальных процедур», — пояснили в администрации.

Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которую возглавил мэр Волгограда Владимир Марченко. После взрыва газа на улице Титова правоохранители начали проверку, добавили в мэрии.

Взрыв в жилом доме Волгограда произошел утром 21 апреля. На втором этаже дома взорвался газ, после чего в одном из помещений начался пожар. Ударной волной выбило стекла у нескольких квартир, также осколками и камнями оказались повреждены припаркованные авто.

Происшествия,Владимир Марченко,
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