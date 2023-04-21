В российском городе ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме

В Волгограде после взрыва в многоэтажном доме из-за утечки газа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) . Об этом сообщила администрация российского города в Telegram.

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«Режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно принимать все необходимые решения, привлекать силы и средства сторонних организаций без проведения продолжительных согласований и формальных процедур», — пояснили в администрации.

Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которую возглавил мэр Волгограда Владимир Марченко. После взрыва газа на улице Титова правоохранители начали проверку, добавили в мэрии.