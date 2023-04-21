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Россиянин выстрелил из пистолета в глаз не убравшему за своей собакой мужчине

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Житель Перми обстрелял из газового пистолета мужчину, гулявшего во дворе со своей собакой. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Россиянин выстрелил из пистолета в глаз не убравшему за своей собакой мужчине
© РИА Новости

По информации авторов поста, пострадавший выгуливал питомца в районе улицы Успенского, однако забыл взять с собой специальные пакеты, чтобы убрать за собакой. Это заметил жилец близлежащего дома, который начал кричать с балкона на владельца животного матом. После этого разгневанный россиянин вышел из подъезда с оружием в руках и открыл огонь в сторону хозяина пса.

Как пишут авторы поста, один из двух выстрелов попал пострадавшему в глаз, однако мужчине удалось спасти зрение, и сейчас он проходит лечение дома. Стрелок же скрылся с места происшествия, его разыскивают.

Ранее в Екатеринбурге женщина выстрелила пенсионерке в лицо из-за ссоры вокруг питомцев во время прогулки. Как стало известно, собака пострадавшей загнала на дерево кошку, которая тоже гуляла на улице с хозяйкой. Животное якобы вывихнуло лапки. Тогда владелица кошки выстрелила пенсионерке в щеку из газового пистолета.

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