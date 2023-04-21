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Украинский беспилотник атаковал трактор в Курской области

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Украинский беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево Курской области. Об этом в пятницу, 21 апреля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Украинский беспилотник атаковал трактор в Курской области
© Вечерняя Москва

— У села Гуево в Суджанском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях, — сказал он.

В своем Telegram-канале глава города добавил, что беспилотник нанес повреждения строительной технике, а водитель не пострадал.

ВСУ 21 марта с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента нет.

На территории НПС на прошлой неделе обнаружили взрывные устройства. Они находились в разрушенных пластиковых корпусах с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Уточняется, что повреждения корпусам были нанесены в результате падения с дронов.

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