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На Турцию снова обрушилась стихия

Мощный шторм обрушился на турецкую провинцию Кахраманмараш. В результате стихии пострадали более 40 человек. Об этом сообщает Sputnik.

На Турцию снова обрушилась стихия
© РИА Новости

В настоящее время известно об одном погибшем и 44 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. Также были повреждены 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений, произошедших в феврале. Оставшихся людей планируется разместить в других палатках. Больше всего от непогоды пострадал населенный пункт Пазарчик.

В результате стихии также были повреждены автомобили, ветер, сопровождавшийся сильным ливнем, перевернул контейнерные дома, срывал крыши с домов.

Напомним, в результате разрушительных февральских землетрясений в Турции погибло более 50,5 тыс. человек, в Сирии — более 7,2 тыс., еще десятки тысяч пострадали. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение и семидневный траур.

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