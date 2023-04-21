На Турцию снова обрушилась стихия
Мощный шторм обрушился на турецкую провинцию Кахраманмараш. В результате стихии пострадали более 40 человек. Об этом сообщает Sputnik.
В настоящее время известно об одном погибшем и 44 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. Также были повреждены 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений, произошедших в феврале. Оставшихся людей планируется разместить в других палатках. Больше всего от непогоды пострадал населенный пункт Пазарчик.
В результате стихии также были повреждены автомобили, ветер, сопровождавшийся сильным ливнем, перевернул контейнерные дома, срывал крыши с домов.
Напомним, в результате разрушительных февральских землетрясений в Турции погибло более 50,5 тыс. человек, в Сирии — более 7,2 тыс., еще десятки тысяч пострадали. Турецкие власти объявили чрезвычайное положение и семидневный траур.