Десятерых россиян обвинили в совершении более десятка разбоев и вымогательств

В Забайкалье 10 местных жителей обвинили в совершении более десятка разбоев, вымогательств, мошенничеств и грабежей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Двое из фигурантов сейчас отбывают наказание в колонии, четверых поместили в СИЗО. Преступления были выявлены сотрудниками шестого отдела по борьбе с организованной преступностью краевого УМВД. Потерпевшими признано 13 человек.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год подельники нападали на жителей Читы, в том числе на несовершеннолетних. Фигуранты под разными предлогами вымогали у россиян деньги. Иногда они избивали жертв бейсбольной битой и угрожали им травматическим пистолетом. Также они отбирали у потерпевших телефоны, ноутбуки и смарт-часы.