ФСБ раскрыла детали готовившегося СБУ покушения на мэра Горловки

Артем Пызин, готовивший покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, сразу был взят под наблюдение ФСБ после вербовки Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

По данным российской спецслужбы, украинская разведка завербовала Пызина для сбора информации о дислокации и перемещении войск Вооруженных Сил России. В марте он получил задание вести наблюдение за Приходько, установить маршруты его передвижения. По инструкции СБУ Пызин в заброшенном здании пытался собрать взрывное устройство, но оно сдетонировало в его руках.

ФСБ ведет розыск сообщников несостоявшегося исполнителя покушения.