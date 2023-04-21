Труп частного детектива нашли в апарт-отеле Петербурга

Частного детектива нашли мертвым в гостиничном номере в апарт-отеле на Академика Павлова в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru, перед смертью он поругался с женой.

Конфликт произошел накануне. По словам сотрудников, на ресепшен прибежала связанная женщина, которая заявила, что муж хочет убить ее и якобы пошел за ножом. Выбраться из номера ей удалось через окно.

Позднее в комнате обнаружили мертвого мужчину, рядом с которым лежало оружие. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что в начале апреля в Санкт-Петербурге обнаружили труп мужчины. Тело заметили прохожие в водах Обводного канала — они вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб выловили его.