Обнаружены тела двух российских моряков с загоревшегося судна в Корее

В Южной Корее нашли тела двух моряков с загоревшегося российского судна. Об этом сообщает Yonhap.

Пожар на судне «Калтан» произошел неподалеку от южнокорейского прибрежного города Ульсан. На борту судна находились 25 человек, двадцать одного человека удалось спасти (19 из них не пострадали, двое получили легкие травмы), судьба еще четырех была неизвестна. Позже тела двух из них нашли.

В береговой охране рассказывали, что 769-тонное судно перевозило сто тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, когда вспыхнул пожар. Yonhap уточняет, что его тушат уже более 14 часов.

Получив сигнал бедствия, береговая охрана направила к месту происшествия спасательные корабли. В поисках пропавших также участвуют корабли южнокорейского ВМФ.