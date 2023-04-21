Четверо россиян пропали при пожаре на судне в Южной Корее

Рыболовецкое судно из России, на борту которого находились 25 человек, загорелось неподалеку от южнокорейского прибрежного города Ульсан. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей береговой охраны.

Четверо россиян считаются пропавшими без вести.

В береговой охране рассказали, что 769-тонное судно перевозило сто тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, когда на судне вспыхнул пожар.

Получив сигнал бедствия, береговая охрана направила к месту происшествия спасательные корабли.

Все члены экипажа - россияне. Двадцать одного человека удалось спасти (19 из них не пострадали, двое получили легкие травмы), судьба еще четырех неизвестна.

В поисках пропавших участвуют корабли южнокорейского ВМФ.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре РИА Новости рассказали, что речь идет о судне «Калтан» из Владивостока, которым владеет ООО «Дальрыбпром».