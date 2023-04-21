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8 минут назад

Стали известны подробности гибели детектива в отеле в Петербурге

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Стали известны подробности гибели частного детектива в отеле в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Стали известны подробности гибели детектива в отеле в Петербурге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выяснилось, что мужчина расстался с женой еще три месяца назад. 15 февраля супруга переехала и стала жить в отеле. Мужчина вычислил ее местонахождение, ворвался в номер и связал. После этого он направился за оружием.

В этот момент женщина смогла вырваться, перелезть по перилам в другой номер, спуститься к администратору и вызвать полицию. Когда на место приехали сотрудники МВД, они нашли тело детектива с огнестрельным ранением в области груди.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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