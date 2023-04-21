У берегов Южной Кореи загорелось российское судно

Российское рыболовецкое судно загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана. На борту находились 25 человек, четверо их них пропали без вести. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи, пишет РИА Новости.

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В Дальневосточной транспортной прокуратуре пояснили, что инцидент произошел с судном «Калтан» из Владивостока, его владелец — ООО «Дальрыбпром».

В сообщении южнокорейского агентства уточняется, что два человека на борту корабля получили «незначительные травмы».

Представители береговой охраны рассказали, что 769-тонное судно перевозило 100 тонн морепродуктов. Оно находилось примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула и направлялось в сторону России, когда в 0.43 (18.43 мск четверга) вспыхнул пожар. Все члены экипажа — граждане РФ.