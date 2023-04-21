Число пострадавших в результате нештатного схода авиабоеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ в четверг в Белгороде увеличилось до трех. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"По вчерашним взрывам в Белгороде. Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей", - написал Гладков.
По его словам, вечером 20 апреля всех жителей поврежденного после взрыва трехподъездного дома расселили. Эвакуация проходила под контролем сотрудников МЧС и главы города Валентина Демидова.
"Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице "Амакс". Жилье, питание будут обеспечены", - отметил губернатор.
Сейчас проводится строительная экспертиза несущих конструкций поврежденного дома и готовится проектно-сметная документация для того, чтобы начать восстановительные работы.