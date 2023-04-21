Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех

Белгородские власти сообщили о трех пострадавших в результате мощного взрыва в областном центре.

Одному жителю поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга". Жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. Пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Один человек отказался от госпитализации, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате ЧП.

Поврежденный взрывом пятиэтажный дом полностью расселен. Часть жильцов уехала к родственникам, остальных поместили в гостиницу и обеспечили питанием. Дом будет проверен на прочность и восстановлен в минимальные сроки.

Поврежденное дорожное полотно на улицах Ватутина и Губкина заменят к понедельнику, сообщил губернатор. Чтобы не мешать трафику, основная часть работ будет выполнена в выходные.