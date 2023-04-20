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На камеры видеонаблюдения попал момент взрыва в Белгороде

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На городские камеры видеонаблюдения попал момент мощного взрыва в Белгороде. Ролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видео хорошо заметен мощный взрыв рядом с жилыми домами. За 15 секунд до взрыва слышится громкий свист, после него - звуки автомобильной сигнализации.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что ЧП произошло на перекрестке улиц Ватутина и Губкина.

В результате взрыва повреждены транспортные средства, образовалась воронка диаметром 20 метров. Кроме того, в доме на улице Шаландина пострадали несколько квартир.

На месте происшествия работают оперативные службы.

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