На камеры видеонаблюдения попал момент взрыва в Белгороде

На городские камеры видеонаблюдения попал момент мощного взрыва в Белгороде. Ролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видео хорошо заметен мощный взрыв рядом с жилыми домами. За 15 секунд до взрыва слышится громкий свист, после него - звуки автомобильной сигнализации.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что ЧП произошло на перекрестке улиц Ватутина и Губкина.

В результате взрыва повреждены транспортные средства, образовалась воронка диаметром 20 метров. Кроме того, в доме на улице Шаландина пострадали несколько квартир.