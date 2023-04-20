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Вaza: в Белгороде произошел взрыв

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В Белгороде произошел мощный взрыв, пишет Baza.

«По предварительным данным, удар пришелся по улице Ватутина», — говорится в сообщении.

Telegram-канал опубликовал фото, на которых видна глубокая воронка и разрушенная дорога. Спасатели и полицейские уже прибыли на место происшествия.

В результате взрыва была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Его жильцов эвакуировали. Также повреждения получили несколько автомобилей. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщает местный паблик, от мощного удара автомобиль подлетел на крышу магазина, расположенного рядом с дорогой.

По информации 112, в доме на Шаландина повреждена несущая стена в одной из квартир.

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