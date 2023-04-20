В Карачаево-Черкесии задержали подростка, подозреваемого в убийстве школьницы

Пресс-служба МВД Карачаево-Черкесии сообщила о задержании 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 10-летней девочки. Об этом пишет ТАСС.

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«Сотрудниками МОМВД России "Карачаевский" совместно с сотрудниками СУ СК России по КЧР задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней девочки», – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанный жил в том же доме, что и убитая. При этом в МВД сообщили, что задержанный уже дал признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают детали произошедшего.

Кроме того, региональная прокуратура сообщила о том, что ход расследования был взят на контроль.

«Также прокуратура республики организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"», – рассказали в прокуратуре Карачаево-Черкесии.

Напомним, что 20 апреля в 14:50 в межмуниципальный отдел МВД России «Карачаевский» обратилась женщина – её 10-летняя дочь два часа назад ушла в магазин и не вернулась. В 15:30 тело пропавшей девочки удалось обнаружить. По версии следствия, 16-летний сосед ударил девочку камнем по голове, после чего перерезал ей горло и затащил в квартиру, чтобы изнасиловать.