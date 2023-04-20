Под Калининградом загорелся полигон ТКО

Возгорание произошло на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) вблизи поселка Ельняки Калининградской области . По предварительной информации, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, сообщает в четверг Северо-Западное управление Росприроднадзора .

"В Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора из регионального управления МЧС поступила информация о пожаре, произошедшем днем 20 апреля на полигоне ТКО вблизи поселка Ельняки Калининградской области. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. По имеющимся сведениям, огонь перекинулся на отходы с прилегающих полей", - говорится в сообщении.

Полигон эксплуатирует МУП "Радуга". Пожары на объекте происходили в прошлом году дважды: в марте и октябре. За мартовское возгорание на полигоне компания была оштрафована управлением за нарушение требований при обращении с отходами и сокрытие экологической информации.