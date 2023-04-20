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SHOT: ЗРК С-400 влетел в кювет под Тулой

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Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что в Тульской области перевернулся зенитный ракетный комплекс С-400. По информации канала, боеприпасы не сдетонировали, угрозы взрыва в регионе нет. В сообщении говорится, что 33-летний водитель в результате аварии сломал руку. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Комплекс С-400 перевернулся под Тулой
© РИА Новости

По данным SHOT, ЗРК С-400 передвигался в колонне из восьми единиц военной техники, однако в какой-то момент отстал. Авторы утверждают, что по предварительной версии водитель не справился с управлением и влетел в кювет.

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