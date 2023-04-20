$81.62-0.0489.46+0.09

Мошенники обманули режиссера Кирилла Барышникова

5

Мошенники выманили у режиссера передачи «Спокойной ночи, малыши!» Кирилла Барышникова 1,7 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мошенники обманули режиссера Кирилла Барышникова
© globallookpress.com

По данным канала, жулики связались с Барышниковым в мессенджере. Они представились сотрудниками ОМВД Красносельского района Москвы и рассказали режиссеру, что на его имя неизвестные злоумышленники взяли крупный кредит.

В процессе разговора мошенники переключили разговор на «представителя Банка России», а затем на его мнимую помощницу.

«Финансисты» обманом принудили Барышникова взять несколько кредитов, три раза посетить банкомат.

Режиссер понял, что оказался жертвой жуликов, только на четвертый день после ЧП. Он обратился в полицию с заявлением.

В настоящее время ведется проверка.

Ранее сообщалось, что мошенники постоянно разрабатывают новые и совершенствуют старые схемы обмана россиян. В частности, при телефонных звонках они представляются сотрудниками ЦБ, правоохранительных органов, крупных кредитных организаций.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий