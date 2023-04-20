Мошенники обманули режиссера Кирилла Барышникова

Мошенники выманили у режиссера передачи «Спокойной ночи, малыши!» Кирилла Барышникова 1,7 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, жулики связались с Барышниковым в мессенджере. Они представились сотрудниками ОМВД Красносельского района Москвы и рассказали режиссеру, что на его имя неизвестные злоумышленники взяли крупный кредит.

В процессе разговора мошенники переключили разговор на «представителя Банка России», а затем на его мнимую помощницу.

«Финансисты» обманом принудили Барышникова взять несколько кредитов, три раза посетить банкомат.

Режиссер понял, что оказался жертвой жуликов, только на четвертый день после ЧП. Он обратился в полицию с заявлением.

В настоящее время ведется проверка.