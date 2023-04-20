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В Ставропольском задержали сторонника ИГ, готовившего теракт

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ФСБ задержала сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ задержала готовившего теракт в Минеральных Водах сторонника ИГ
© РИА Новости

"На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ - сторонника запрещенной в международной террористической организации (МТО) ИГИЛ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей", - отметили в ФСБ.

20 апреля он был задержан в Минеральных Водах при подготовке к теракту.

У задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ в ближневосточном регионе. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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