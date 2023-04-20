ФСБ задержала готовившего теракт в Минеральных Водах сторонника ИГ

ФСБ задержала сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ - сторонника запрещенной в международной террористической организации (МТО) ИГИЛ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей", - отметили в ФСБ.

20 апреля он был задержан в Минеральных Водах при подготовке к теракту.

У задержанного изъяли компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ в ближневосточном регионе. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.