Российского подростка заподозрили в убийстве школьницы

В Карачаевске ( Карачаево-Черкесия ) в убийстве 10-летней школьницы заподозрили ее 15-летнего соседа. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Telegram -канал Mash.

Девочка вышла в магазин и не вернулась, спустя три часа ее родственники обратились в полицию. Вскоре тело девочки нашли в подъезде ее дома около квартиры соседей. У нее было перерезано горло. Полиция задержала 15-летнего подозреваемого, он вину не признает.