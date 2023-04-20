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В Индии обезьяны убили трехлетнюю девочку

В Индии обезьяны убили трехлетнюю девочку, пишет Daily Mail. Животные скинули камень ей на голову, когда она играла рядом с домом. Местные жители рассказали, что Девунури Абхинав играла под крышей дома, когда обезьяны, бегавшие вокруг, скинули камень ей на голову. От полученных травм она скончалась на месте.

В Индии обезьяны убили трехлетнюю девочку
© depositphotos.com

Смерть девочки вызвала растущую озабоченность по поводу разгуливающих по деревне приматов. Люди жалуются, что регулярно сталкиваются с проблемами из-за этого. В Министерстве окружающей среды Индии заявили, что у них нет данных о количестве людей, раненых или погибших в результате нападения обезьян.

Кроме того, известно, что погибшая Девунури полгода назад уже была в реанимации после того, как упала горлом на нож. Родителям девочки пришлось заплатить $6000 за срочную операцию, которая спасла ей жизнь.

Ранее в Индии обезьяна украла щенка и бегала с ним по улице.

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