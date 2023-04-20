Пенсионеры-шахматисты толпой напали на айтишника

В столичном Воронцовском парке пенсионеры толпой напали на айтишника, потому что он занял их беседку, где они играют в шахматы, сообщает Telegram-канал SHOT. Драка закончилась да 32-летнего IT-специалиста разорванной курткой за 30 тысяч рублей, поцарапанным ноутбуком и сломанной зарядкой.

Канал пишет, что молодой человек около пяти вечера сел в беседке для игры в шахматы, шашки и домино, так как только там смог найти розетку. Вскоре туда же пришли пенсионеры и попросили IT-специалиста пересесть. айтишник отказался и объяснил, что ему очень нужна розетка.

Пенсионеры доводы молодого человека не оценили и решили его прогнать — один из них открыл бутылку с водой и наклонил над ноутбуком IT-специалиста. Молодой человек отодвинул компьютер, однако пожилой мужчина снова пригрозил облить технику. Тогда айтишник выбил бутылку из рук шахматиста и завязалась потасовка.

В итоге молодого человека выгнали и он пошел жаловаться на поведение пенсионеров в полицию.