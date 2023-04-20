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В Зеленограде на заводе «Квант» произошел пожар

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В Зеленограде на территории завода электроники «Квант» произошло возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональном МЧС.

Источник пояснил, что на площадке загорелось трехэтажное производственное задание. Очаг возгорания расположен на втором этаже.

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Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. По предварительным данным, загорелась готовая продукция.

По словам собеседника агентства, из горящего здания, в котором находятся заводская столовая, склад и офисные помещения, произведена эвакуация персонала.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Пожару присвоен первый повышенный ранг сложности.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, что на территории «Кванта» производятся телевизоры различных популярных брендов, в том числе, Xiaomi и Starwind.

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