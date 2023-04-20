В Зеленограде на заводе «Квант» произошел пожар

В Зеленограде на территории завода электроники «Квант» произошло возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональном МЧС.

Источник пояснил, что на площадке загорелось трехэтажное производственное задание. Очаг возгорания расположен на втором этаже.

Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. По предварительным данным, загорелась готовая продукция.

По словам собеседника агентства, из горящего здания, в котором находятся заводская столовая, склад и офисные помещения, произведена эвакуация персонала.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Пожару присвоен первый повышенный ранг сложности.

Информации о пострадавших нет.