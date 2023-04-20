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В Мали убили главу офиса президента

В районе границы между Мали и Мавританией были убиты четыре человека, включая главу офиса президента переходного периода Мали Умара Траоре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

В Мали убили главу офиса президента
© РИА Новости

«Глава офиса полковника Ассими Гоиты, президента переходного периода … является одним из четырех убитых при нападении во вторник недалеко от границы Мавритании», – сообщили в агентстве.

По имеющейся информации, Траоре был убит, когда находился в составе делегации. Нападающие устроили на главу офиса засаду, но кто стоит за атакой, как и прочие детали произошедшего, на данный момент остаются неизвестны.

Ранее около 80 человек погибли в давке при раздаче гуманитарной помощи в Йемене.

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