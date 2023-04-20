В Мали убили главу офиса президента

В районе границы между Мали и Мавританией были убиты четыре человека, включая главу офиса президента переходного периода Мали Умара Траоре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

«Глава офиса полковника Ассими Гоиты, президента переходного периода … является одним из четырех убитых при нападении во вторник недалеко от границы Мавритании», – сообщили в агентстве.

По имеющейся информации, Траоре был убит, когда находился в составе делегации. Нападающие устроили на главу офиса засаду, но кто стоит за атакой, как и прочие детали произошедшего, на данный момент остаются неизвестны.