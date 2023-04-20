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31 минуту назад

В Новой Москве загорелись коллекторы у телефонной станции

News.ru

В Троицке на Октябрьском проспекте загорелись коллекторы у телефонной станции, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, у автоматической телефонной станции загорелись коллекторы на глубине 4-5 метров. Информации о пострадавших нет.

В Новой Москве загорелись коллекторы у телефонной станции
Фото: t.me/ostorozhno_moskvat.me/ostorozhno_moskva

В центре Москвы 17 апреля произошел пожар. Очевидцы сообщили о возгорании на Бережковской набережной у ТЭЦ. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного МЧС, возгорание произошло в кафе восточной кухни, которое располагается на Бережковской набережной.

Ранее в московской школе № 1158, расположенной в доме 19, корпус А по Сумскому проезду, произошел пожар, рассказали в пресс-службе управления МЧС по городу. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Дети и преподаватели смогли покинуть здание школы самостоятельно до приезда сотрудников экстренных служб. В МЧС добавили, что короткое замыкание устранил сотрудник пожарной охраны.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Десантников загорелся многоэтажный дом. Мощный пожар произошел на одном из верхних этажей бывшего общежития.

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