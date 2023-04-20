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Экс-участник «Дома-2» из Челябинска не смог выйти из СИЗО

Бывший участник телепроекта «Дом-2» из Челябинска Альфред Джавадов 20 апреля не смог оспорить решение суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили в пресс-службе областного суда, решение об отправке Джавадова в СИЗО до 17 июня оставили без изменений.

Экс-участник «Дома-2» из Челябинска не смог выйти из СИЗО
© РИА Новости

«Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства по апелляционной жалобе адвоката обвиняемого Альфреда Джавадова. Постановление Центрального райсуда оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

Там отметили, что адвокат Джавадова просил отменить решение о назначении меры пресечения в виде СИЗО и избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Прокурор, в свою очередь, просил оставить решение без изменения. Ему удалось отстоять свою позицию.

Джавадова задержали в декабре 2022 года. Ему предъявили обвинения в многочисленных эпизодах хулиганства в ресторанах и барах Челябинска. За несколько недель до задержания блогер опубликовал видео из местного ресторана, где он брызнул в лицо посетителю из перцового баллончика.

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